Биатлонистка Кристина Резцова назвала лыжника Большунова королем и красавчиком

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 7 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов является великолепным лыжником, его победа в скиатлоне на Олимпиаде является абсолютно заслуженной. Об этом журналистам рассказала биатлонистка Кристина Резцова, которая на Играх в Пекине стала третьей в смешанной эстафете.

Большунов стал олимпийским чемпионом в воскресенье, победив в скиатлоне. Второе место занял еще один российский лыжник - Денис Спецов.

"Я не могу сказать, что была удивлена [победе Большунова], - сказала Резцова. Он - король, красавчик, даже не знаю, как описать этот успех. Молодец".

"Но я очень рада за Дениса Спицова. Есть люди, которые стабильно выступают хорошо, а есть те, кто бьется за медаль, как в последний раз. Есть люди, кому медали достаются чуть тяжелее, причем не только в физическом, но и в психологическом плане. И за Дениса я очень рада", - добавила она.

Большунов является действующим чемпионом мира в скиатлоне, Спицов после завоевания бронзы в гонке с раздельным стартом на Играх 2018 года в Пхёнчхане изредка добивался высоких результатов.