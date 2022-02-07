Адвокат бывшего футболиста Хохлова оценила шансы на победу в суде по иску против Facebook

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Иск бывшего футболиста сборной России Дмитрия Хохлова к социальной сети Facebook имеет большие шансы на победу в суде. Такое мнение ТАСС высказала представитель Хохлова Анна Варганова.

Хохлов подал в суд на Facebook 22 сентября из-за того, что модераторы соцсети часто отправляют его в бан на несколько суток по причине созвучности его фамилии с разговорным прозвищем украинцев. Сумму морального вреда истец оценивает в 150 млн рублей. 5 октября Солнцевский суд Москвы отложил рассмотрение иска Хохлова к Facebook для надлежащего уведомления ответчика о судебном заседании. В понедельник было принято решение о переносе заседания на 21 февраля.

"Я полагаю, что иск победный, потому что в возражениях Facebook, правда, их мельком просмотрела, ничего не нашла, что свидетельствовало бы о том, что нам должны в иске отказать, - сказала Варганова. - В основном они делают акцент на то, что дело не подсудно российскому суду. Но дело в том, что Верховный суд уже принимал то ли постановление, то ли определение по поводу того, что подсудно".

Дмитрий Хохлов - не первый, с кем случается подобное. Ранее некоторые пользователи Facebook жаловались, что попадают в бан из-за упоминания Хохловского переулка Москвы в своих постах, так как модераторы видят в этом отсылку к прозвищу украинцев.

Хохлову 46 лет, на протяжении карьеры футболиста он в разные годы выступал за московские ЦСКА, "Торпедо", "Локомотив" и "Динамо", нидерландский ПСВ, а также испанский "Реал Сосьедад". В составе сборной России он выступал с 1996 по 2005 год, сыграв на чемпионате Европы - 1996 и чемпионате мира - 2002. В составе национальной команды он принял участие в 53 матчах, забив шесть мячей.

После завершения карьеры футболиста в 2010 году Хохлов стал тренером. С 2011 по 2019 год с небольшим перерывом на работу в краснодарской "Кубани" в 2015 году он работал в системе московского "Динамо". С 2017 по 2019 год занимал пост главного тренера бело-голубых. Последним местом работы специалиста был волгоградский "Ротор", в этом клубе он работал с мая по ноябрь 2021 года.