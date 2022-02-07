В Москве прошел матч звезд хоккейного клуба "Авангард"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Матч звезд омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" прошел в понедельник в Москве на катке Красной площади.

Все участники мероприятия были поделены на четыре команды, которые носили названия неофициальных районов Омска, - "Авиагородок", "Московка", "Нефты" и "Левый берег". За команды выступали хоккеисты "Авангарда", среди которых были полевые игроки Сергей Толчинский, Илья Каблуков, Дмитрий Шевченко, Кирилл Готовец, Владимир Жарков, Ярослав Косов, Наиль Якупов, Алексей Береглазов, Никита Комаров, Иван Телегин, Алексей Емелин, Владимир Брюквин, Павел Дедунов, Никита Сошников, Виктор Сведберг, а также голкипер Василий Демченко. Помимо этого, в соревнованиях участвовал вратарь клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Омские ястребы" Джулиан Звягин, а также олимпийский чемпион лыжник Александр Легков и бронзовый призер чемпионата Европы по футболу 2008 года Дмитрий Сычев.

На первом этапе команды соревновались в конкурсах, по итогам которых составлялся рейтинг. После этого две лучшие команды провели финальный матч, две худшие встретились в игре за третье место. Победу одержала команда "Левый берег".

Матч носил благотворительный характер. За каждую шайбу в конкурсах и во время матча 300 литров топлива отправлялось на нужды Омской областной детской клинической больницы. В итоге было собрано 12 580 литров.