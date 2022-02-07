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КХЛ

Крылов: нынешняя стратегия, утвержденная КХЛ, не соответствует реалиям

Стратегия рассчитана до следующего года

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Стратегия развития Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не соответствует нынешним реалиям. Такое мнение журналистам высказал председатель совета директоров "Авангарда" и член совета директоров КХЛ Александр Крылов.

Нынешняя стратегия рассчитана до следующего года.

"Я давно говорил о том, что лига нуждается в пересмотре вообще стратегии развития. Та стратегия, которая утверждена, к сожалению, давно не соответствует тем реалиям, в которых мы живем. Мне кажется, что лига должна этим озадачиться, а уже под эту стратегию выбирать инструменты, чтобы ее осуществлять", - сказал Крылов.

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