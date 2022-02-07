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Олимпиада-2022 в Пекине

Фристайлистку Смирнову наградили бронзовой медалью Олимпиады в могуле

Церемония прошла на объекте "Медал плаза"
Анастасия Смирнова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Анастасия Смирнова
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 7 февраля. /ТАСС/. Российская фристайлистка Анастасия Смирнова награждена бронзовой медалью Олимпийских игр в Пекине по итогам соревнований в дисциплине "могул". Награды призерам были вручены в ходе медальной церемонии на объекте "Медал плаза".

Медали в могуле были разыграны в воскресенье. Олимпийской чемпионкой стала серебряный призер чемпионата мира австралийка Джакара Энтони. Серебро выиграла серебряный и бронзовый призер мировых первенств Джаэлин Кауф из США.

19-летняя Смирнова представляет общество ЦСКА. Спортсменка является чемпионкой мира 2021 года в парном могуле, а также бронзовым призером мирового первенства в индивидуальных соревнованиях.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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