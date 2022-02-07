Крылов: остановка сезона на 1,5 месяца неприемлема для такой лиги, как КХЛ

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Останавливать сезон на 1,5 месяца является неприемлемым для такого соревнования, как Континентальная хоккейная лига (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал председатель совета директоров хоккейного клуба "Авангарда" и член совета директоров КХЛ Александр Крылов.

В конце января лига решила не проводить матчи во время олимпийской паузы в связи с угрозой коронавируса. 5 февраля руководство КХЛ подтвердило, что намерено досрочно завершить регулярный чемпионат из-за коронавируса, а также предложит начать плей-офф 1 марта, распределив участников плей-офф по проценту набранных очков.

"Я уже говорил, что это [пауза на 1,5 месяца] неприемлемо для такой лиги, как КХЛ, неприемлемо останавливать лигу на такое длительное время. Мы всегда были за то, чтобы играть в олимпийскую паузу. Все знают про наше мнение, но, к сожалению, выбрали другой вариант. Да, лига мое мнение спрашивала, она его знает, но, к сожалению, выбрали другое", - сказал Крылов.

"Еще совет директоров не принял [окончательное] решение, поэтому решения еще нет. Пока правление лиги озвучило свой вариант, который должен утвердить совет директоров, которого еще не было, поэтому мы не знаем решения. Известна ли дата совета директоров? Я не знаю", - добавил председатель совета директоров "Авангарда".

Крылов отметил, что приостановка чемпионата запустила много вопросов. "Как уладить с игроками вопросы с бонусами? Это коллизия, приостановка чемпионата запустила многие вопросы, на которые, к сожалению, на данный момент ответов нет. Наверное, нужно садиться и обсуждать каждый из вопросов, принимать решение. Скорее всего, они будут непопулярные, не устроят все стороны. Сам факт остановки запустил весь этот процесс", - заключил Крылов.

"Авангард" является действующим обладателем Кубка Гагарина. В текущем сезоне команда занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 58 очков в 47 матчах.