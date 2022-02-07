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Олимпиада-2022 в Пекине
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Итальянка Фонтана выиграла золото Олимпиады в шорт-треке на дистанции 500 м

Второе место заняла Сюзанне Схюлтинг из Нидерландов, третье - канадка Ким Бутен
Арианна Фонтана Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Арианна Фонтана
© Антон Новодережкин/ТАСС

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Итальянская шорт-трекистка Арианна Фонтана выиграла золотую медаль Олимпийских игр в забеге на 500 м. Соревнования проходят в Пекине.

Фонтана показала результат 42,488 секунды. Второй стала Сюзанне Схюлтинг из Нидерландов (42,559), третьей - канадка Ким Бутен (42,724).

Россиянка Елена Серегина не сумела пробиться в основной финал соревнований и стала победительницей финала B. Другая россиянка Софья Просвирнова была дисквалифицирована на стадии четвертьфинала за нарушение правил.

Фонтане 31 год, она выиграла золото Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане на этой дистанции. Также итальянка является трехкратным серебряным и пятикратным бронзовым призером Олимпийских игр.

Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Швеция3003
2Россия2327
3Нидерланды2215
4Китай2204
5Германия2103
6Норвегия2024
7Словения2013
8Италия1315
9Канада1146
10Япония1124
11Австралия1012
11Швейцария1012
13Новая Зеландия1001
14США0303
14Франция0303
16Австрия0224
17Венгрия0022
18Финляндия0011
18Польша0011

 

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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