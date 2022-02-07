Итальянка Фонтана выиграла золото Олимпиады в шорт-треке на дистанции 500 м

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Итальянская шорт-трекистка Арианна Фонтана выиграла золотую медаль Олимпийских игр в забеге на 500 м. Соревнования проходят в Пекине.
Фонтана показала результат 42,488 секунды. Второй стала Сюзанне Схюлтинг из Нидерландов (42,559), третьей - канадка Ким Бутен (42,724).
Россиянка Елена Серегина не сумела пробиться в основной финал соревнований и стала победительницей финала B. Другая россиянка Софья Просвирнова была дисквалифицирована на стадии четвертьфинала за нарушение правил.
Фонтане 31 год, она выиграла золото Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане на этой дистанции. Также итальянка является трехкратным серебряным и пятикратным бронзовым призером Олимпийских игр.
Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Швеция
|3
|0
|0
|3
|2
|Россия
|2
|3
|2
|7
|3
|Нидерланды
|2
|2
|1
|5
|4
|Китай
|2
|2
|0
|4
|5
|Германия
|2
|1
|0
|3
|6
|Норвегия
|2
|0
|2
|4
|7
|Словения
|2
|0
|1
|3
|8
|Италия
|1
|3
|1
|5
|9
|Канада
|1
|1
|4
|6
|10
|Япония
|1
|1
|2
|4
|11
|Австралия
|1
|0
|1
|2
|11
|Швейцария
|1
|0
|1
|2
|13
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|14
|США
|0
|3
|0
|3
|14
|Франция
|0
|3
|0
|3
|16
|Австрия
|0
|2
|2
|4
|17
|Венгрия
|0
|0
|2
|2
|18
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|18
|Польша
|0
|0
|1
|1