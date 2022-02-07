Итальянка Фонтана выиграла золото Олимпиады в шорт-треке на дистанции 500 м

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Итальянская шорт-трекистка Арианна Фонтана выиграла золотую медаль Олимпийских игр в забеге на 500 м. Соревнования проходят в Пекине.

Фонтана показала результат 42,488 секунды. Второй стала Сюзанне Схюлтинг из Нидерландов (42,559), третьей - канадка Ким Бутен (42,724).

Россиянка Елена Серегина не сумела пробиться в основной финал соревнований и стала победительницей финала B. Другая россиянка Софья Просвирнова была дисквалифицирована на стадии четвертьфинала за нарушение правил.

Фонтане 31 год, она выиграла золото Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане на этой дистанции. Также итальянка является трехкратным серебряным и пятикратным бронзовым призером Олимпийских игр.

Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.