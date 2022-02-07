Тренер "Авангарда" Хартли прокомментировал предложение КХЛ досрочно завершить чемпионат

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Главный тренер омского "Авангарда" Боб Хартли впервые с 1997 года в карьере столкнулся с такой паузой в регулярном чемпионате, которую предложила Континентальная хоккейная лига (КХЛ). Об этом Хартли рассказал журналистам.

В конце января лига решила не проводить матчи во время олимпийской паузы в связи с угрозой коронавируса. 5 февраля руководство КХЛ подтвердило, что намерено досрочно завершить регулярный чемпионат из-за коронавируса, а также предложит начать плей-офф 1 марта, распределив участников плей-офф по проценту набранных очков.

"Наверное, у меня впервые такое в тренерской карьере с 1997 года, но здесь не мы принимаем решение, мы являемся частью лиги, следуем тем решениям, которые принимаются, - сказал Хартли. - Все в равных условиях и в равной ситуации. Мы готовимся максимально, чтобы показать себя наилучшим образом, дай бог, попадем в плей-офф, будем стараться там. Это не мое решение, я очень давно для себя уяснил, что я должен принимать решения только там, где я могу что-то контролировать".

"Если что-то неподвластно моему контролю, нет смысла расстраиваться и как-то переживать", - добавил главный тренер "Авангарда".

Хартли рассказал о том, что команда, несмотря на отсутствие уехавших на Олимпиаду игроков, будет тренировать игру в большинстве и меньшинстве. "Работаем над физподготовкой, прорабатываем детали, технику, тактику, - отметил он. - На этой неделе будем работать над большинством и меньшинством, несмотря на отсутствие восьми игроков в связи с отъездом на Олимпиаду. Я с самого детства приучен к тому, что нужно искать не оправдания, а решения. Тренер должен находить выход из любой ситуации".

Авангард" является действующим обладателем Кубка Гагарина. В текущем сезоне команда занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 58 очков в 47 матчах.