Венгерский шорт-трекист Шандор Шаолинь Лю стал олимпийским чемпионом в забеге на 1 000 м

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Шандор Шаолинь Лю из Венгрии завоевал золотую медаль Олимпийских игр в шорт-треке в забеге на 1 000 м.
Второе место занял китаец Жень Цзывэй, третьим стал еще один представитель КНР, Ли Вэньлун.
Следующие медали у шорт-трекистов будут разыграны 9 февраля на дистанции 1 500 м у мужчин.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Швеция
|3
|0
|0
|3
|2
|Россия
|2
|2
|2
|6
|3
|Нидерланды
|2
|2
|1
|5
|4
|Германия
|2
|1
|0
|3
|5
|Норвегия
|2
|0
|2
|4
|6
|Италия
|1
|3
|1
|5
|7
|Китай
|1
|2
|1
|4
|8
|Канада
|1
|1
|3
|5
|9
|Япония
|1
|1
|2
|4
|10
|Словения
|1
|0
|1
|2
|10
|Австралия
|1
|0
|1
|2
|10
|Швейцария
|1
|0
|1
|2
|10
|Венгрия
|1
|0
|1
|2
|14
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|15
|США
|0
|3
|0
|3
|15
|Франция
|0
|3
|0
|3
|17
|Австрия
|0
|2
|2
|4
|18
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|18
|Польша
|0
|0
|1
|1