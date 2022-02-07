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Олимпиада-2022 в Пекине

Венгерский шорт-трекист Шандор Шаолинь Лю стал олимпийским чемпионом в забеге на 1 000 м

Второе и третье место заняли китайцы Жень Цзывэй и Ли Вэньлун соответственно

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Шандор Шаолинь Лю из Венгрии завоевал золотую медаль Олимпийских игр в шорт-треке в забеге на 1 000 м.

Второе место занял китаец Жень Цзывэй, третьим стал еще один представитель КНР, Ли Вэньлун.

Следующие медали у шорт-трекистов будут разыграны 9 февраля на дистанции 1 500 м у мужчин.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Швеция3003
2Россия2226
3Нидерланды2215
4Германия2103
5Норвегия2024
6Италия1315
7Китай1214
8Канада1135
9Япония1124
10Словения1012
10Австралия1012
10Швейцария1012
10Венгрия1012
14Новая Зеландия1001
15США0303
15Франция0303
17Австрия0224
18Финляндия0011
18Польша0011

 

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Олимпиада-2022 в Пекине
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