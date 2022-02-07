Венгерский шорт-трекист Шандор Шаолинь Лю стал олимпийским чемпионом в забеге на 1 000 м

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Шандор Шаолинь Лю из Венгрии завоевал золотую медаль Олимпийских игр в шорт-треке в забеге на 1 000 м.

Второе место занял китаец Жень Цзывэй, третьим стал еще один представитель КНР, Ли Вэньлун.

Следующие медали у шорт-трекистов будут разыграны 9 февраля на дистанции 1 500 м у мужчин.