{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Саночница Катникова не получила повреждений во время схода с трассы на Олимпиаде

В понедельник во время первых заездов россиянка перевернулась с саней незадолго до финишной черты

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Российская саночница Екатерина Катникова не получила никаких повреждений во время схода с трассы на Олимпийских играх в Пекине. Об этом ТАСС сообщили в тренерском штабе команды.

В понедельник во время первых заездов россиянка перевернулась с саней незадолго до финишной черты. Спортсменка смогла подняться со льда и самостоятельно покинула трассу. Таким образом, Катникова выбыла из борьбы за олимпийские медали.

"С Катей все порядке, никаких повреждений нет", - сообщил ТАСС один из тренеров российской команды.

Катниковой 27 лет, она является обладательницей двух золотых наград чемпионата мира 2020 года, который проходил в Сочи.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Дубровский: комбинезоны соперников россиян в прыжках с трамплина превышали нужные размеры
В понедельник российская команда заняла второе место в смешанном турнире на Олимпиаде
Читать полностью