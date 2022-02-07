Саночница Катникова не получила повреждений во время схода с трассы на Олимпиаде

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Российская саночница Екатерина Катникова не получила никаких повреждений во время схода с трассы на Олимпийских играх в Пекине. Об этом ТАСС сообщили в тренерском штабе команды.

В понедельник во время первых заездов россиянка перевернулась с саней незадолго до финишной черты. Спортсменка смогла подняться со льда и самостоятельно покинула трассу. Таким образом, Катникова выбыла из борьбы за олимпийские медали.

"С Катей все порядке, никаких повреждений нет", - сообщил ТАСС один из тренеров российской команды.

Катниковой 27 лет, она является обладательницей двух золотых наград чемпионата мира 2020 года, который проходил в Сочи.