Отечественные прыгуны на лыжах с трамплина впервые с 1968 года выиграли медаль Олимпиады

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 7 февраля. /ТАСС/. Сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Пекине в смешанных командных соревнованиях.
Российская команда в составе Ирмы Махини, Екатерины Аввакумовой, Данила Садреева и Евгения Климова набрала 890,3 балла. Победу одержала сборная Словении, набравшая 1 001,5 балла. Третье место заняла команда Канады (855,6).
Отечественные спортсмены впервые с 1968 года выиграли медаль Олимпийских игр. Тогда золотую награду на большом трамплине завоевал советский прыгун Владимир Белоусов.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Швеция
|3
|0
|0
|3
|2
|Россия
|2
|3
|2
|7
|3
|Нидерланды
|2
|2
|1
|5
|4
|Китай
|2
|2
|0
|4
|5
|Германия
|2
|1
|0
|3
|6
|Норвегия
|2
|0
|2
|4
|7
|Словения
|2
|0
|1
|3
|8
|Италия
|1
|3
|1
|5
|9
|Канада
|1
|1
|4
|6
|10
|Япония
|1
|1
|2
|4
|11
|Австралия
|1
|0
|1
|2
|11
|Швейцария
|1
|0
|1
|2
|13
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|14
|США
|0
|3
|0
|3
|14
|Франция
|0
|3
|0
|3
|16
|Австрия
|0
|2
|2
|4
|17
|Венгрия
|0
|0
|2
|2
|18
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|18
|Польша
|0
|0
|1
|1