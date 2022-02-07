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Олимпиада-2022 в Пекине
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Отечественные прыгуны на лыжах с трамплина впервые с 1968 года выиграли медаль Олимпиады

Российскую команду представляли Ирма Махини, Екатерина Аввакумова, Данил Садреев и Евгений Климов
Евгений Климов EPA-EFE/KIMIMASA MAYAMA
Описание
Евгений Климов
© EPA-EFE/KIMIMASA MAYAMA

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 7 февраля. /ТАСС/. Сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Пекине в смешанных командных соревнованиях.

Российская команда в составе Ирмы Махини, Екатерины Аввакумовой, Данила Садреева и Евгения Климова набрала 890,3 балла. Победу одержала сборная Словении, набравшая 1 001,5 балла. Третье место заняла команда Канады (855,6).

Отечественные спортсмены впервые с 1968 года выиграли медаль Олимпийских игр. Тогда золотую награду на большом трамплине завоевал советский прыгун Владимир Белоусов.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Швеция3003
2Россия2327
3Нидерланды2215
4Китай2204
5Германия2103
6Норвегия2024
7Словения2013
8Италия1315
9Канада1146
10Япония1124
11Австралия1012
11Швейцария1012
13Новая Зеландия1001
14США0303
14Франция0303
16Австрия0224
17Венгрия0022
18Финляндия0011
18Польша0011

 

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