Отечественные прыгуны на лыжах с трамплина впервые с 1968 года выиграли медаль Олимпиады

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 7 февраля. /ТАСС/. Сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Пекине в смешанных командных соревнованиях.

Российская команда в составе Ирмы Махини, Екатерины Аввакумовой, Данила Садреева и Евгения Климова набрала 890,3 балла. Победу одержала сборная Словении, набравшая 1 001,5 балла. Третье место заняла команда Канады (855,6).

Отечественные спортсмены впервые с 1968 года выиграли медаль Олимпийских игр. Тогда золотую награду на большом трамплине завоевал советский прыгун Владимир Белоусов.