Телегин назвал глупостью игру в масках женских сборных России и Канады на Олимпиаде

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Организаторы матча олимпийского хоккейного турнира между женскими сборными России и Канады поступили глупо, допустив игру в медицинских масках. Такое мнение ТАСС высказал нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Иван Телегин.

В понедельник сборная России проиграла команде Канады (1:6) в матче группового этапа олимпийского турнира. Начало игры было перенесено на час, так как результаты тестов игроков на коронавирус не были получены своевременно. Первые два периода все игроки и судьи находились на льду в масках, на третий период россиянки и судьи вышли без масок, канадские спортсменки продолжили встречу в них.

"Естественно, я этого не понимаю, даже не представляю, как можно играть в маске, - сказал Телегин. - Я считаю, что это только вредит здоровью. Ты дышишь в маске непонятно что. Когда обычно бегаешь на льду, дышишь нормально, а так по-другому дышится, еще там такая нагрузка идет. Поэтому считаю, что это не очень хорошо для здоровья. Лично для меня, играть в масках - это глупо".

После матча в Федерации хоккея России заявили, что матч прошел в соответствии с регламентом Международной федерации хоккея.

В следующем матче олимпийского турнира россиянки 8 февраля сыграют с командой Финляндии. Канадки в этот же день встретятся со сборной США.