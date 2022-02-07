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Олимпиада-2022 в Пекине

Сборная России завоевала две награды в третий медальный день Олимпийских игр в Пекине

Российская команда занимает второе место в медальном зачете
Прыгуны на лыжах Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов AP Photo/Matthias Schrader
Описание
Прыгуны на лыжах Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов
© AP Photo/Matthias Schrader

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали одну золотую и одну серебряную награду в третий медальный день Олимпийских игр в Пекине.

В понедельник разыгрывались девять комплектов наград. Российские фигуристы стали олимпийскими чемпионами в командном турнире, а сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина завоевала первую с 1968 года медаль Олимпиады, став второй в смешанных командных соревнованиях.

Сборная России занимает второе место после третьего медального дня в неофициальном общекомандном зачете Олимпиады в Пекине, завоевав две золотые, три серебряные и две бронзовые награды. Лидирует команда Швеции (3-0-0), третьими идут спортсмены из Нидерландов (2-2-1).

8 февраля на Олимпиаде будет разыграно десять комплектов наград. Игры завершатся 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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