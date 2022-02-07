Дубровский: российские прыгуны с трамплина проявили боевые качества на Олимпиаде

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российские прыгуны на лыжах с трамплина в непростых условиях проявили боевые качества в смешанном командном турнире Олимпийских игр в Пекине. Такое мнение ТАСС по телефону высказал президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Владимир Дубровский.

Российская команда в составе Ирмы Махини, Ирины Аввакумовой, Данила Садреева и Евгения Климова заняла второе место. Победу одержала сборная Словении. Третье место заняла команда Канады. По ходу соревнований командам Германии, Австрии, Японии и Норвегии не засчитали попытки из-за неправильной экипировки. Отечественные спортсмены впервые с 1968 года выиграли медаль Олимпийских игр в прыжках с трамплина.

"Ведущие команды подверглись дисквалификации, что тоже помогло российским прыгунам занять второе место. В целом хочу отметить, что ребята проявили сегодня боевые качества, в непростых условиях собрались и показали то, на что были способны. Рады и гордимся нашими спортсменами, с 1968 года не было медалей, они ворвались в историю", - сказал Дубровский.

Олимпиада завершится 20 февраля.