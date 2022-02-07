Российские прыгуны на лыжах с трамплина отметили вклад Путина в олимпийское серебро

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 7 февраля. /ТАСС/. Интерес президента РФ Владимира Путина к прыжкам на лыжах с трамплина послужил мотивацией для российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине. Об этом журналистам рассказал президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.

В понедельник сборная России в составе Ирмы Махини, Ирины Аввакумовой, Данила Садреева и Евгения Климова завоевала первую с 1968 года медаль Олимпиады по прыжкам на лыжах с трамплина, став второй в смешанных командных соревнованиях. В опубликованном за день до открытия Олимпиады интервью Медиакорпорации Китая президент РФ рассказывал о любимых зимних видах спорта и упомянул, что интересуется прыжками на лыжах с трамплина, но из-за нехватки времени смотрит соревнования только по телевизору.

"В день открытия Олимпиады мы увидели, что Владимир Владимирович Путин интересуется прыжками, смотрит по телевизору, - сказал Дубровский. - Мы кинули ребятам новость в наш общий чат, и это в каком-то смысле поспособствовало достижению такого результата. Может, прозвучит иронично, но это тоже служило мотивационным моментом. Патриотизм в команде присутствует, сегодня они выходили биться".

"Да, действительно, такое было, - отметил Климов. - Если Путин нас слышит, то мы передаем ему огромный привет".

Аввакумова заметила, что испытала эмоциональный подъем, узнав об интересе президента к прыжкам на лыжах с трамплина.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.