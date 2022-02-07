Садреев заявил, что у российских прыжков на лыжах с трамплина светлое будущее

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 7 февраля. /ТАСС/. Российские прыжки на лыжах ждет светлое будущее, на олимпийском серебре успешные результаты не закончатся. Такое мнение высказал журналистам Данил Садреев, который завоевал олимпийское серебро в 18-летнем возрасте в составе сборной России в смешанных командных соревнованиях.

В понедельник сборная России в составе 19-летней Ирмы Махини, 30-летней Ирины Аввакумовой, Данила Садреева и 28-летнего Евгения Климова завоевала первую с 1968 года медаль Олимпиады по прыжкам на лыжах с трамплина, став второй в смешанных командных соревнованиях. Первыми стали словенки, третьими - канадки.

"После тренировочного сбора в Австрии я понимал, что это реально, - сказал Садреев. - То есть для меня это не сенсация? Сенсация, вы что! Я в шоке. Да, я был готов, но не знал, что такое может быть. Внутренне я был готов, но волнение всегда присутствует".

"Будущее у наших прыжков на лыжах офигенное, есть еще пара ребят, которые себя покажут в ближайшее время", - сказал он.

Садреев является воспитанником детско-юношеской спортивной школы Лениногорска Республики Татарстан. В активе спортсмена бронзовая медаль юниорского чемпионата мира 2021 года.