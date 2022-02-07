Анисимов рассказал, что хотел бы посетить соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Нападающий сборной России по хоккею Артем Анисимов готов на Олимпийских играх в Пекине сходить на другие соревнования и поддержать остальных российских спортсменов. Об этом он рассказал журналистам.

Олимпийские игры проходят с 4 по 20 февраля.

"Это такое событие, когда все лучшие спортсмены раз в четыре года собираются в одном месте, и ты переживаешь за всех наших спортсменов в любой дисциплине. Мы летели сейчас из Красноярска, я общался с бобслеистами, фристайлистами, к тому же там есть спортсмены из Ярославля (Анисимов родился в этом городе и выступает за местный "Локомотив" - прим. ТАСС). Узнаешь что-то новое, как они готовятся, и мы им что-то рассказываем. Это должно быть единение народа, чтобы приносить праздник людям", - сказал Анисимов.

"Я с удовольствием сходил бы на те виды, которые никогда не видел. На керлинг, фигурное катание, что рядом находится с нами". - добавил хоккеист.

Форвард ярославского "Локомотива" вместе с Сергеем Плотниковым прилетел в Пекин из Красноярска 7 февраля. "Я заболел 10 января, две недели прошло, и у меня тесты были то "плюс", то "минус". Команда решила меня не брать, так как мог быть положительный тест и могло все закончиться плачевно. Решили чуть перестраховаться, оставили в Москве, и я сдавал тесты каждый день, было все отрицательно", - рассказал Анисимов.