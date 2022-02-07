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Футболисты "Манчестер Юнайтед" Теллес и Фред заразились коронавирусом

Игроки пропустят матч чемпионата Англии против "Бёрнли"
Защитник "Манчестер Юнайтед" Алекс Теллес EPA-EFE/PETER POWELL
Описание
Защитник "Манчестер Юнайтед" Алекс Теллес
© EPA-EFE/PETER POWELL

ТАСС, 7 февраля. Тесты на коронавирус футболистов сборной Бразилии и "Манчестер Юнайтед" защитника Алекса Теллеса и полузащитника Фреда дали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Игроки пропустят выездной матч 24-го тура чемпионата Англии против "Бёрнли" 8 февраля.

Теллесу 29 лет, он перешел в английский клуб из португальского "Порту" в октябре 2020 года. В сезоне-2021/22 провел 12 матчей в составе команды, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Фред присоединился к "Манчестеру Юнайтед" в июле 2018 года. Ранее он выступал за украинский "Шахтер". В текущем сезоне 28-летний бразилец принял участие в 24 матчах, где забил два мяча и отметился пятью голевыми передачами.

"Манчестер Юнайтед" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 38 очков в 22 матчах.

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