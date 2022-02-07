Баскетбольная Евролига назвала даты перенесенных матчей ЦСКА, УНИКСа и "Зенита"

ТАСС, 7 февраля. Баскетбольная Евролига опубликовала расписание перенесенных игр турнира с участием московского ЦСКА, казанского УНИКСа и санкт-петербургского "Зенита". Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Матч 18-го тура между греческим "Олимпиакосом" и ЦСКА пройдет 20 марта, домашнюю встречу 19-го тура против "Барселоны" армейцы проведут 27 февраля. УНИКС на выезде сыграет с "Монако" 22 февраля в рамках 20-го тура, 1 марта казанцы в гостях встретятся с "Миланом" (21-й тур).

"Зенит" сыграет с "Миланом" 29 марта в рамках 19-го тура, домашний матч 20-го тура команда из Санкт-Петербурга проведет с французским АСВЕЛом 1 марта. Гостевой матч 21-го тура против "Олимпиакоса" перенесен на 8 марта.

"Зенит" занимает четвертое место в турнирной таблице Евролиги, после 22 матчей команда одержала 14 побед. ЦСКА идет пятым с 14 победами в 23 матчах. УНИКС идет на седьмом месте (23 матча, 13 побед).