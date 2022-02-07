{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Баскетбольные еврокубки

Баскетбольная Евролига назвала даты перенесенных матчей ЦСКА, УНИКСа и "Зенита"

"Зенит" занимает четвертое место в турнирной таблице Евролиги, ЦСКА идет пятым, УНИКС - седьмым

ТАСС, 7 февраля. Баскетбольная Евролига опубликовала расписание перенесенных игр турнира с участием московского ЦСКА, казанского УНИКСа и санкт-петербургского "Зенита". Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Матч 18-го тура между греческим "Олимпиакосом" и ЦСКА пройдет 20 марта, домашнюю встречу 19-го тура против "Барселоны" армейцы проведут 27 февраля. УНИКС на выезде сыграет с "Монако" 22 февраля в рамках 20-го тура, 1 марта казанцы в гостях встретятся с "Миланом" (21-й тур).

"Зенит" сыграет с "Миланом" 29 марта в рамках 19-го тура, домашний матч 20-го тура команда из Санкт-Петербурга проведет с французским АСВЕЛом 1 марта. Гостевой матч 21-го тура против "Олимпиакоса" перенесен на 8 марта.

"Зенит" занимает четвертое место в турнирной таблице Евролиги, после 22 матчей команда одержала 14 побед. ЦСКА идет пятым с 14 победами в 23 матчах. УНИКС идет на седьмом месте (23 матча, 13 побед).

Олимпиада-2022 в Пекине
Тихонов считает, что только Резцова способна показать результат в биатлоне на Олимпиаде
На Играх в Пекине спортсменка в составе российской команды завоевала бронзу в миксте
Читать полностью