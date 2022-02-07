Американский фигурист Чжоу не выступит в личном первенстве на Олимпиаде из-за коронавируса

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Американский фигурист Винсент Чжоу не примет участия в личном турнире среди мужчин на Олимпийских играх в Пекине из-за положительного результата теста на коронавирус. Об этом спортсмен сообщил в своем Instagram.

Короткая программа у мужчин пройдет 8 февраля. В составе сборной США Чжоу стал серебряным призером Олимпийских игр в Пекине в командном первенстве.

"Я не смогу выступить [в одиночном катании], так как получил положительный результат теста на ковид, и, к сожалению, я вынужден отказаться от участия в личном первенстве, которое стартует завтра. Я пытался сделать все, что было в моих силах, случившееся приносит мне много боли, очень тяжело переносить одиночество на этой Олимпиаде. Для меня фигурное катание значит больше, чем просто мечта, если бы я не любил это, меня бы здесь не было. Сегодня я упустил эту мечту, но я все равно остался серебряным призером Олимпийских игр в командном первенстве", - сказал Чжоу.

Чжоу 21 год, он впервые участвовал в Олимпийских играх. Фигурист является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.