Терюшков: трансферная кампания "Химок" почти завершена, осталось приобрести Бруно Виану

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Зимняя трансферная кампания подмосковных "Химок" почти завершена с приходом нападающего Дидье Зе, футбольному клубу осталось только договориться о переходе защитника португальской "Браги" Бруно Вианы. Об этом ТАСС сообщил член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков.

В понедельник "Химки" объявили об аренде Зе у бельгийского "Антверпена", срок соглашения рассчитан до конца сезона.

"Мы долго наблюдали, смотрели за игрой этого нападающего, по габаритам Зе нам очень понравился, чем-то напоминает нашего бывшего форварда Мохаммеда Конате, - сказал Терюшков. - Он прошел медицинское обследование, думаем, что он нам поможет, потому что чистой "десятки" нам не хватает с учетом того, что мы достаточно серьезно укрепили линию полузащиты. Я думаю, что он будет хорошо цепляться за мячи, хорошее приобретение для нашего чемпионата. Время покажет, посмотрим в двух-трех ближайших играх".

"Зимняя трансферная кампания "Химок" подходит к завершению, но мы сейчас рассматриваем укрепление позиции в защите, это Бруно Виана из "Браги". Ранее в СМИ писали, что у него будет зарплата около €164 тыс., но она будет меньше в разы. Думаю, что договоримся, чтобы Бруно присоединился к команде, мы рассматриваем полноценный контракт", - добавил член наблюдательного совета "Химок".

Терюшков не исключил, что после этого в "Химки" может перейти еще один нападающий. "Наверное, после этого зимняя трансферная "Химок" будет завершена, - отметил он. - Мы точно никого искать не будем, но не исключаю того, что мы смотрим в сторону нападающих. Если будет достойный вариант, мы сможем договориться с кем-то еще, то, в принципе, еще один игрок может пополнить состав "Химок".

"Химки" после 18 матчей набрали 14 очков и занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).