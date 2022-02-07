Тихонов считает, что только Резцова способна показать результат в биатлоне на Олимпиаде

ТАСС, 7 февраля. Российская биатлонистка Кристина Резцова в спринте и гонке преследования имеет хорошие шансы на медаль, и на сегодняшний день только она в сборной России способна показать высокий результат на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение высказал четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

В понедельник Резцова стала лучшей из россиянок в индивидуальной гонке, показав девятый результат, она уступила победительнице немке Дениз Херрман 1 минуту 13,1 секунды и допустила два промаха на четырех огневых рубежах. Также 5 февраля она стала бронзовым призером в смешанной эстафете.

"На сегодняшний день одна Резцова способна что-то показать. Хорошо, что со скоростью у нее все нормально. Кристина в спринте и гонке преследования имеет хорошие шансы. Не думаю, что появится какая-то накопленная усталость. Перерывы между гонками большие", - сказал Тихонов.

Сборная России занимает второе место после трех медальных дней в неофициальном общекомандном зачете Олимпиады, завоевав две золотые, три серебряные и две бронзовые награды. Лидирует команда Швеции (3-0-0), третьими идут спортсмены из Нидерландов (2-2-1).

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.