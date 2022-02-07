Баскетболисты УНИКСа обыграли в овертайме ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Московский ЦСКА дома уступил со счетом 103:105 в овертайме казанскому УНИКСу в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Москве на арене "Мегаспорт".

В составе армейцев самым результативным игроком стал Дэниэл Хэккетт, набравший 33 очка. У УНИКСа больше всего очков на счету Марио Хезоньи (31).

УНИКС возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ, команда одержала 11 побед при двух поражениях. ЦСКА идет на третьем месте, потерпев четыре поражения в 13 играх.

В следующем матче Единой лиги ВТБ ЦСКА дома сыграет с казахстанской "Астаной" 13 февраля, до этого красно-синие в Тель-Авиве встретятся 10 февраля с израильским "Маккаби" в Евролиге. УНИКС следующий матч в Единой лиге ВТБ сыграет дома против красноярского "Енисея" 13 февраля. 11 февраля казанцы примут сербскую "Црвену Звезду" в Евролиге.