Черчесов рассказал о трансферной кампании футбольного клуба "Ференцварош"

Черчесов возглавил "Ференцварош" 20 декабря 2021 года. Под его руководством клуб провел три матча в чемпионате Венгрии: одержал одну победу и потерпел два поражения.

"Понятно, что слухов много - сам иногда удивляюсь какой-то информации. Ведем переговоры с двумя футболистами. Принцип у нас простой: если есть возможность усилить состав, то не откажемся от приобретений. Но доверяем, ценим и трудимся с теми, кто уже есть", - сказал Черчесов.

"Конечно, любому тренеру не хочется расставаться со своими лучшими игроками, но первая ласточка уже есть: атакующий фланговый хавбек Мюрто Узуни уехал в чемпионат Испании, в "Гранаду". С одной стороны, гордимся, что на ребят из "Ференцвароша" есть такой спрос. С другой, потеряли ключевого исполнителя, и теперь нужно найти ему замену. Поэтому пожелания президента мы начали выполнять, но такие продажи нужно проводить выборочно, а не ставить на поток - чтобы оставаться конкурентоспособными", - добавил российский специалист, отвечая на вопрос о стратегии клуба.

С 2016 по 2021 год Черчесов тренировал сборную России, которая вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года, а на чемпионате Европы в 2021 году не смогла выйти из группы. Также он был главным тренером варшавской "Легии", с которой выиграл чемпионат и Кубок Польши в сезоне-2015/16, тренировал австрийские "Куфштайн" (2004) и "Ваккер-Тироль" (2004-2006), московский "Спартак" (2007-2008), "Жемчужину-Сочи" (2010-2011), грозненский "Терек" (2011-2013), который в настоящее время носит название "Ахмат", пермский "Амкар" (2013-2014), московское "Динамо" (2014-2015).

"Ференцварош" занимает второе место в чемпионате Венгрии, после 19 туров команда набрала 38 очков. Лидирует "Академия Пушкаша" (40 очков), третье место занимает "Кишварда" (38). Следующую игру клуб проведет в 1/8 финала кубка страны 9 февраля в гостях против "Вашаша".