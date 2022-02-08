Ханю сделал четверной аксель на тренировке перед прокатом короткой программы на Олимпиаде

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию японец Юдзуру Ханю выполнил аксель в четыре оборота перед выступлением с короткой программой на Играх в Пекине. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Ханю сделал три попытки четверного - первая удалась с приземлением на одну ногу, со второй он не справился, третью приземлил на две ноги.

В короткой программе у фигуриста заявлен четверной сальхов, каскад из четверного и тройного тулупов, тройной аксель. Ожидается, что четверной аксель фигурист будет исполнять в произвольной программе 9 февраля.

В конце декабря 2021 года на чемпионате Японии Ханю уже исполнял четверной аксель, допустив ошибку на приземлении. Судьи не засчитали прыжок выполненным, так как спортсмен приземлился на две ноги ходом вперед и лишь на льду докрутил элемент еще на полоборота. В итоговом протоколе его прыжок оценили на 8,61 балла при базовой стоимости 12,50. Позднее судьи понизили прыжок до тройного акселя, и итоговая стоимость элемента составила 4,11 балла. По итогу соревнований Ханю стал победителем.

Ханю 27 лет, он является обладателем двух золотых медалей Олимпийских игр в одиночном катании (2014, 2018). На его счету две победы на чемпионатах мира. Ханю - мировой рекордсмен по баллам за короткую программу (111,82). В 2016 году на соревнованиях Autumn Classic International в Монреале японец смог впервые исполнить четверной риттбергер.