Фигуристы Степанова и Букин вылетят в Пекин для участия в Олимпиаде 8 февраля

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, вылетят в Пекин для участия в Олимпийских играх 8 февраля. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

Фигуристы не прилетели в Китай вместе с другими российскими спортсменами и не участвовали в командном турнире.

"Александра и Иван вылетают в Пекин сегодня, 8 февраля", - сказал Коган.

Соревнования в танцах на льду на Олимпиаде начнутся 12 февраля.

Степанова и Букин являются действующими чемпионами России. Дуэт завоевал две серебряные и три бронзовые медали чемпионатов Европы. Спортсмены представляют училище олимпийского резерва имени Александра Гомельского и тренируются под руководством Ирины Жук.