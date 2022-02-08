{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Фигуристы Степанова и Букин вылетят в Пекин для участия в Олимпиаде 8 февраля

оревнования в танцах на льду на Играх начнутся 12 февраля
Иван Букин и Александра Степанова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Иван Букин и Александра Степанова
© Сергей Бобылев/ТАСС

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, вылетят в Пекин для участия в Олимпийских играх 8 февраля. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

Фигуристы не прилетели в Китай вместе с другими российскими спортсменами и не участвовали в командном турнире.

"Александра и Иван вылетают в Пекин сегодня, 8 февраля", - сказал Коган.

Соревнования в танцах на льду на Олимпиаде начнутся 12 февраля.

Степанова и Букин являются действующими чемпионами России. Дуэт завоевал две серебряные и три бронзовые медали чемпионатов Европы. Спортсмены представляют училище олимпийского резерва имени Александра Гомельского и тренируются под руководством Ирины Жук.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Ханю сделал четверной аксель на тренировке перед прокатом короткой программы на Олимпиаде
Японец сделал три попытки - первая удалась с приземлением на одну ногу, со второй он не справился, третью приземлил на две ноги
Ханю сделал четверной аксель на тренировке перед прокатом короткой программы на Олимпиаде
Читать полностью