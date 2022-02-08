Сборная России опустилась на третье место в медальном зачете Олимпиады

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Российская команда опустилась на третью позицию в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине.
После победы фристайлистки Гу Айлин Эйлээнь в биг-эйре китайские спортсмены возглавили медальный зачет. Они завоевали три золотые и две серебряные награды. На второе место опустилась команда Швеции (3 золотые, 0 серебряных и 0 бронзовых медалей). Сборная России идет третьей (2-3-2).
Золотые медали для российской команды завоевали лыжник Александр Большунов (скиатлон) и фигуристы в командном турнире. Серебряные награды завоевали лыжники Наталья Непряева, Денис Спицов в скиатлоне и сборная России в смешанном командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина, бронзовые медали на счету фристайлистки Анастасии Смирновой в могуле и биатлонистов в смешанной эстафете.
Олимпийские игры завершатся 20 февраля.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|3
|2
|0
|5
|2
|Швеция
|3
|0
|0
|3
|3
|Россия
|2
|3
|2
|7
|4
|Нидерланды
|2
|2
|1
|5
|5
|Германия
|2
|1
|0
|3
|6
|Норвегия
|2
|0
|2
|4
|7
|Словения
|2
|0
|1
|3
|8
|Италия
|1
|3
|1
|5
|9
|Канада
|1
|1
|4
|6
|10
|Япония
|1
|1
|2
|4
|11
|Швейцария
|1
|0
|2
|3
|12
|Австралия
|1
|0
|1
|2
|13
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|14
|Франция
|0
|4
|0
|4
|15
|США
|0
|3
|0
|3
|16
|Австрия
|0
|2
|2
|4
|17
|Венгрия
|0
|0
|2
|2
|18
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|18
|Польша
|0
|0
|1
|1