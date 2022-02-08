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Олимпиада-2022 в Пекине

Сборная России опустилась на третье место в медальном зачете Олимпиады

Лидирует сборная Китая, на втором месте идет команда Швеции
© Антон Новодережкин/ТАСС

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Российская команда опустилась на третью позицию в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине.

После победы фристайлистки Гу Айлин Эйлээнь в биг-эйре китайские спортсмены возглавили медальный зачет. Они завоевали три золотые и две серебряные награды. На второе место опустилась команда Швеции (3 золотые, 0 серебряных и 0 бронзовых медалей). Сборная России идет третьей (2-3-2).

Золотые медали для российской команды завоевали лыжник Александр Большунов (скиатлон) и фигуристы в командном турнире. Серебряные награды завоевали лыжники Наталья Непряева, Денис Спицов в скиатлоне и сборная России в смешанном командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина, бронзовые медали на счету фристайлистки Анастасии Смирновой в могуле и биатлонистов в смешанной эстафете.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай3205
2Швеция3003
3Россия2327
4Нидерланды2215
5Германия2103
6Норвегия2024
7Словения2013
8Италия1315
9Канада1146
10Япония1124
11Швейцария1023
12Австралия1012
13Новая Зеландия1001
14Франция0404
15США0303
16Австрия0224
17Венгрия0022
18Финляндия0011
18Польша0011

 

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