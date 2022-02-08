В оргкомитете Олимпиады допустили задержки с появлением результатов ПЦР-тестов

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Оргкомитет зимних Олимпийских игр допускает некоторые задержки в появлении результатов ПЦР-тестов. Об этом журналистам рассказал председатель группы медицинских экспертов оргкомитета "Пекин-2022" Брайан Макклоски.

В понедельник женская сборная России проиграла команде Канады (1:6) в матче группового этапа олимпийского турнира. Начало игры было перенесено на час, так как результаты тестов игроков на коронавирус не были получены своевременно. Первые два периода все игроки и судьи находились на льду в масках. На третий период россиянки и судьи вышли без масок, канадские спортсменки продолжили встречу в масках.

"Наша система очень быстро обрабатывает результаты тестов, но она огромная, к сожалению, иногда бывают задержки. Мы пытаемся их устранять, но в общем и целом жалоб не поступает, тесты не мешают спортсменам готовиться, - сказал Макклоски. - Что касается масок, то заставить человека носить ее мы не можем. Если человек хочет носить маску, то это здорово, потому что мы исходим из того, что их носить желательно, но не обязательно, каждый решает сам".