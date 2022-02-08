Авербух назвал американского фигуриста Чена инопланетянином

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Американский фигурист Натан Чен показывает инопланетный уровень катания на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение ТАСС по телефону высказал серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух.

Чен выиграл короткую программу на Олимпиаде с мировым рекордом - 113,97 балла. Вторым стал японец Юма Кагияма (108,12), третьим - его соотечественник Сёма Уно (105,90).

"Мальчики показали высочайший уровень, Натан - инопланетянин, как, наверное, наша Камила Валиева, это люди, поцелованные богом, - считает Авербух. - Здорово выступили японцы [Юма Кагияма и Сёма Уно], но, конечно, Натан вне конкуренции. Думаю, будет справедливо, если он станет олимпийским чемпионом".

Лучшим из россиян стал Евгений Семененко, занявший седьмое место (95,76), Марк Кондратюк стал 15-м (86,11), Андрей Мозалев - 23-м (77,05). Двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю расположился на восьмой позиции (95,15).

"Наши ребята тоже достойно выступили, - сказал Авербух. - Семененко показал идеальный для себя прокат, но, к сожалению, такая высокая конкуренция, седьмое место объективно. Еще, естественно, Юдзуру Ханю должен был быть гораздо выше, если бы откатался чисто. Марк Кондратюк отдал все силы командному турниру, но даже при чистом прокате он был бы примерно там же, где и Семененко".

Произвольную программу мужчины представят 10 февраля.