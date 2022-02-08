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Олимпиада-2022 в Пекине

Российский лыжник Александр Большунов снялся со спринта на Олимпиаде в Пекине

Мужская спринтерская гонка на Олимпийских играх пройдет во вторник
Александр Большунов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александр Большунов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 8 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский лыжник Александр Большунов не выступит в спринте на Олимпийских играх в Пекине. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

"Саша молодец, профессионально все, - сказала Вяльбе. - Никто [его в спринте] не заменит, да и некем заменить. Ничего, выступят трое, будут бороться. Очень благоразумное и профессиональное решение".

Спринтерские гонки пройдут во вторник. В воскресенье Большунов выиграл золотую медаль Олимпиады в Пекине в скиатлоне.

Теги
Большунов, Александр АлександровичВяльбе, Елена ВалерьевнаОлимпиада-2022 в Пекине
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