Российский лыжник Александр Большунов снялся со спринта на Олимпиаде в Пекине

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 8 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский лыжник Александр Большунов не выступит в спринте на Олимпийских играх в Пекине. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

"Саша молодец, профессионально все, - сказала Вяльбе. - Никто [его в спринте] не заменит, да и некем заменить. Ничего, выступят трое, будут бороться. Очень благоразумное и профессиональное решение".

Спринтерские гонки пройдут во вторник. В воскресенье Большунов выиграл золотую медаль Олимпиады в Пекине в скиатлоне.