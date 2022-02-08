Бородавко: Большунову без разницы, если норвежцы подумают, что он испугался Клебо

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 8 февраля. /ТАСС/. Александр Большунов и тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам не переживают по поводу того, что у норвежцев может сложиться мнение, что спортсмен отказался от выступления в олимпийском спринте, поскольку не захотел проигрывать своему главному конкуренту последних лет - Йоханнесу Клебо. Об этом ТАСС заявил тренер Большунова Юрий Бородавко.

Большунов отказался от выступления в спринте, который пройдет на Олимпиаде в Пекине во вторник. Спортсмен решил пропустить гонку, чтобы восстановиться после победы в скиатлоне, которую он одержал в воскресенье. Для российского лыжника олимпийское золото стало первым в карьере.

"Никакой сенсации в этом нет, - сказал Бородавко. - Когда мы спокойно обговорили стратегию на Олимпиаду, то приняли решение не стартовать. Несмотря на внешне легкую победу в скиатлоне, гонка далась очень нелегко. Плюс здесь достаточно коварная высота, тяжело восстанавливаться, поэтому решили сосредоточиться на гонках, в которых у него значительно больше шансов".

"Спринт предполагает большой эмоциональный выплеск, мощную физическую работу, поэтому лучше сейчас посвятить время восстановлению, - добавил он. - Норвежцы могут подумать, что он испугался Клебо? Пусть думают, нас это должно интересовать в меньшей степени. Самое главное, что мы должны идти своим путем, принимая правильные решения".

Клебо в скиатлоне причислялся к фаворитам, однако в итоге занял 40-е место. После гонки он отказался от комментариев. Норвежец является трехкратным олимпийским чемпионом, шестикратным чемпионом мира. Почти все победы он одержал в спринтерских дисциплинах.