Жулин: фигуристу Кондратюку не хватило сил в короткой программе на Олимпиаде

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Марк Кондратюк отдал все силы в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине, не оставив их на личный турнир. Такое мнение ТАСС по телефону высказал заслуженный тренер России Александр Жулин.

Кондратюк занял 15-е место после короткой программы на Олимпиаде в Пекине, набрав 86,11 балла. Лучшим из россиян стал Евгений Семененко, занявший седьмое место (95,76), Андрей Мозалев стал 23-м (77,05).

"Семененко - умница, очень хорошо, сделал свой максимум, показал чистейший прокат. Марку не хватило сил, он отдал все за команду, там катался блистательно, сегодня он был "пустой". Мозалев допустил две грубые ошибки и сам себя отправил на такую нехорошую позицию, возможно, сказалась нехватка опыта, не думаю, что он расслабился, просто какая-то техническая ошибка произошла", - сказал Жулин.

Американец Натан Чен выиграл короткую программу с мировым рекордом - 113,97 балла. Вторым стал японец Юма Кагияма (108,12), третьим - его соотечественник Сёма Уно (105,90). Двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю расположился на восьмой позиции (95,15). На Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане Чен допустил ряд ошибок в короткой программе и стал 17-м.

"Натан Чен, конечно, был сегодня хорош. Думаю, он навсегда запомнил свою прошлую Олимпиаду, где он был 17-м после короткой программы, сейчас все отдал. Два японца [Юма Кагияма и Сёма Уно] были очень хороши, Ханю, к сожалению, не справился с четверным сальховом, думаю, на золото ему будет претендовать очень тяжело", - добавил Жулин.

Произвольная программа в мужском одиночном катании состоится 10 февраля.