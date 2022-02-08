Российский сноубордист Уайлд завоевал бронзу Олимпиады в параллельном гигантском слаломе

Олимпиада-2022 в Пекине

Крянин назвал правильным решение лыжника Большунова не участвовать в спринте на Олимпиаде

Во вторник президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила ТАСС, что спортсмен пропустит спринт на Играх в Пекине

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