{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Российский сноубордист Уайлд завоевал бронзу Олимпиады в параллельном гигантском слаломе

Победу одержал австриец Бенджамин Карл, вторым стал словенец Тим Мастняк
Виктор Уайлд Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Виктор Уайлд
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 8 февраля. /ТАСС/. Российский сноубордист Виктор Уайлд завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине в параллельном гигантском слаломе.

В заезде за третье место Уайлд опередил итальянца Роланда Фишналлера. Золотую медаль завоевал австриец Бенджамин Карл, который в финальном заезде опередил словенца Тима Мастняка.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай3205
2Швеция3014
3Россия2338
4Австрия2327
5Нидерланды2215
6Словения2125
7Германия2103
8Норвегия2035
9Италия1315
10Канада1146
11Япония1124
12Швейцария1023
13Австралия1012
14Новая Зеландия1001
14Чехия1001
16Франция0404
16США0404
18Венгрия0022
19Финляндия0011
19Польша0011

 

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Крянин назвал правильным решение лыжника Большунова не участвовать в спринте на Олимпиаде
Во вторник президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила ТАСС, что спортсмен пропустит спринт на Играх в Пекине
Читать полностью