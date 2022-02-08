Российский сноубордист Уайлд завоевал бронзу Олимпиады в параллельном гигантском слаломе

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 8 февраля. /ТАСС/. Российский сноубордист Виктор Уайлд завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине в параллельном гигантском слаломе.
В заезде за третье место Уайлд опередил итальянца Роланда Фишналлера. Золотую медаль завоевал австриец Бенджамин Карл, который в финальном заезде опередил словенца Тима Мастняка.
Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|3
|2
|0
|5
|2
|Швеция
|3
|0
|1
|4
|3
|Россия
|2
|3
|3
|8
|4
|Австрия
|2
|3
|2
|7
|5
|Нидерланды
|2
|2
|1
|5
|6
|Словения
|2
|1
|2
|5
|7
|Германия
|2
|1
|0
|3
|8
|Норвегия
|2
|0
|3
|5
|9
|Италия
|1
|3
|1
|5
|10
|Канада
|1
|1
|4
|6
|11
|Япония
|1
|1
|2
|4
|12
|Швейцария
|1
|0
|2
|3
|13
|Австралия
|1
|0
|1
|2
|14
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|14
|Чехия
|1
|0
|0
|1
|16
|Франция
|0
|4
|0
|4
|16
|США
|0
|4
|0
|4
|18
|Венгрия
|0
|0
|2
|2
|19
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|19
|Польша
|0
|0
|1
|1