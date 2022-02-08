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Олимпиада-2022 в Пекине

Сноубордист Уайлд заявил, что примет решение по поводу своей карьеры через несколько дней

Во вторник Уайлд завоевал бронзовую медаль Олимпиады в параллельном гигантском слаломе

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 8 февраля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион и бронзовый медалист Игр в Пекине российский сноубордист Виктор Уайлд заявил, что примет решение о завершении или продолжении карьеры через несколько дней. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Во вторник Уайлд завоевал бронзовую медаль Олимпиады в параллельном гигантском слаломе. Ранее 35-летний спортсмен заявил, что завершит карьеру по окончании нынешнего сезона.

"Я подумаю над тем, что делать, через несколько дней", - сказал Уайлд.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Паралимпиада-2022 в Пекине
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