Минспорт Татарстана обсудит возможность присуждения Уайлду звания почетного гражданина

КАЗАНЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Российский сноубордист Виктор Уайлд, представляющий Татарстан, может получить звание почетного гражданина Казани или Татарстана. Такую возможность обсудят, сообщил ТАСС во вторник министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Во вторник Уайлд завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине в параллельном гигантском слаломе. В заезде за третье место он опередил итальянца Роланда Фишналлера. На Играх в Сочи россиянин выиграл две золотые награды - в параллельном гигантском слаломе и параллельном слаломе.

"Министерство обсудит возможность обращения к руководству города и республики о присуждении Виктору Уайлду звания почетного гражданина. Необходимо изучить все условия", - сказал Владимир Леонов.

Он также напомнил, что для призеров Олимпиады существуют материальные поощрения. Как уточнили в пресс-службе министерства, победители Олимпийских игр от республики получат 4 млн рублей, серебряные призеры - 2,5 млн рублей, бронзовые - 1,7 млн.

Уайлду 35 лет, до сезона-2011/12 он выступал за сборную США. После женитьбы на российской сноубордистке Алене Заварзиной он в мае 2012 года получил российское гражданство. На чемпионате мира 2013 года Уайлд выиграл бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе. С 2019 года он представляет Татарстан.