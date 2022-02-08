Лыжники Устюгов, Мальцев и Терентьев вышли в четвертьфинал в спринте на Олимпиаде

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 8 февраля. /ТАСС/. Российские лыжники Сергей Устюгов, Артем Мальцев и Александр Терентьев квалифицировались в четвертьфинал в спринте свободным стилем на 1,5 км на Олимпийских играх в Пекине.

Устюгов вышел в четвертьфинал со второго места, показав результат 2 минуты 46,51 секунды, Мальцев занял в квалификации 10-е место (2.50,90), Терентьев - 12-е (2.50,92). С первого места в четвертьфинал вышел француз Люка Шанава (2.45,03).

Ранее стало известно, что олимпийский чемпион в скиатлоне Александр Большунов снялся со спринта.

В четвертьфинал, который состоится позднее во вторник, вышли 30 лыжников.