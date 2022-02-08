Тарасова верит, что фигурист Ханю исполнит четверной аксель на Олимпиаде

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию японец Юдзуру Ханю способен исполнить четверной аксель на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Ханю идет восьмым после короткой программы с 95,15 балла, фигурист исполнил одинарный сальхов вместо четверного. На утренней тренировке перед короткой программой Ханю справился с четверным акселем - удалась одна из трех попыток. Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал ТАСС, что не верит в исполнение четверного акселя Ханю на Играх в Пекине.

"Алексей вам говорит так, а я считаю иначе", - сказала Тарасова.

После короткой программы на Олимпиаде с мировым рекордом лидирует американец Натан Чен (113,97 балла). Вторым идет японец Юма Кагияма (108,12), третьим - его соотечественник Сёма Уно (105,90).

Произвольную программу одиночники представят 10 февраля.