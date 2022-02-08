Сборная России по футболу проведет первые два домашних матча в Лиге наций на "ВТБ-Арене"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Сборная России проведет первые два домашних матча в Лиге наций по футболу в Москве на "ВТБ-Арене". Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Матчи против команд Исландии и Албании пройдут 10 и 13 июня соответственно. 2 и 6 июня подопечные Валерия Карпина сыграют на выезде против сборных Албании и Израиля.

Ранее пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что сборная России проведет на "ВТБ-Арене" матчи плей-офф отбора на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре, которые изначально должны были пройти на стадионе "Лужники". Решение о переносе было принято после консультаций с Роспотребнадзором и другими ведомствами, определяющими порядок проведения массовых мероприятий, а также с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и федерациями футбола Польши, Швеции и Чехии.

В полуфинале плей-офф сборная России сыграет против команды Польши 24 марта. В случае победы над поляками подопечные Валерия Карпина встретятся на своем поле с победителем матча между командами Швеции и Чехии. Если российская команда в полуфинале потерпит поражение, то проведет на стадионе "ВТБ-Арена" товарищеский матч с проигравшим во встрече Швеция - Чехия. Второй матч сборная России проведет 29 марта.