Биатлонист Цветков заявил, что ему будет сниться упущенная победа на Олимпиаде

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 8 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Максим Цветков сожалеет, что ему не удалось совершить красивую историю на Олимпийских играх в Пекине, где он упустил победу в индивидуальной гонке. Об этом он рассказал журналистам после ее окончания.

Цветков занял четвертое место, в гонке он допустил только один промах - последним, 20-м выстрелом. Он лишил его победы.

"Безусловно, нельзя сказать, что я не расстроен, безусловно, есть разочарование, поскольку был проделан большой путь, за последний год были преодолены многие трудности. Хотелось сделать красивую историю, но в итоге остановился в шаге. Это очень тяжело. Но в большей степени я рад, что почти все получилось. Быть здесь, на Олимпиаде - достойный результат. Да, мы боремся за медали, но когда ты борешься за медали, все может решить одна ошибка. Этот промах будет мне сниться", - сказал Цветков.

"В большей степени причина этого промаха - психология, потому что я подумал не о том, что это будет медаль, а о том, что мне по силам отстрелять чисто. Я знал, что это принесет мне высокий результат. Конечно, когда ты работаешь 19 выстрелов, то понимаешь, что это может быть ноль. Это сильно давит. Появился небольшой мандраж, к сожалению, я с ним не смог справиться", - добавил он.

Цветкову 30 лет, он чемпион мира 2017 года в эстафете. Еще в декабре выступал на Кубке России, но после трехлетнего перерыва сумел вернуться в сборную и отобраться в олимпийскую команду. "Эти два года я работал ради этой цели, этой мечты. В какие-то моменты моя семья жалела, что я занимаюсь спортом, потому что ради этого момента я отдал все. Хотел сделать красиво", - рассказал он.