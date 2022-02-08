Тихонов: биатлонист Цветков хорошо проявил себя в индивидуальной гонке на Олимпиаде

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российскому биатлонисту Максиму Цветкову не удалось попасть на пьедестал почета в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине, но он хорошо проявил себя. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

Цветков стал лучшим из российских спортсменов в индивидуальной гонке, заняв четвертое место с одним промахом на четырех огневых рубежах. Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе с двумя промахами завоевал золотую медаль, серебряным призером стал представитель Белоруссии Антон Смольский (отставание - 14,8 секунды; без промахов), бронзу выиграл норвежец Йоханнес Бё (+31,1; 2). Александр Логинов стал 10-м (+1.40,2; 3).

"Цветков показал себя, вопросов нет, чуть не хватило. Если б Йоханнес Бё не промазал, он бы и с большим отрывом выиграл. Мы показали, на что способны, жаль, конечно, что чуть-чуть не хватило, но биатлон есть биатлон, если б никто не мазал, биатлон не был бы популярным видом спорта", - сказал Тихонов.

"Конечно, Логинов Саша мог выше показать результат с его опытом. Шансы в следующих гонках всегда есть, их не надо упускать, гонок хватает еще: спринт, гонка преследования, эстафета. Надо бороться, ребята могут очень хорошо в эстафетной гонке выступить", - добавил собеседник агентства

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.