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Шахматные турниры

Карпов: онлайн-соревнования по шахматам не должны заменять очные

По мнению 12-го чемпиона мира по шахматам, игра с компьютером может быть хорошей тренировкой

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Шахматные соревнования, проводящиеся по интернету, не должны заменять очные турниры. Такое мнение журналистам высказал 12-й чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов.

"Игра с компьютером не возбраняется, это может быть хорошей тренировкой, - сказал Карпов. - Я активный противник того, чтобы соревнования по интернету заменяли очные соревнования. Шахматы более широки, чем игра. Борьба характеров, которая отсутствует при игре в интернете".

Карпову 70 лет, он является двукратным победителем командного чемпионата мира в составе сборной СССР (1985, 1989), шестикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад в составе советской команды (1972, 1974, 1980, 1982, 1986, 1988), трехкратным чемпионом СССР (1976, 1983, 1988). Также он девять раз становился обладателем шахматного "Оскара" - награды, присуждавшейся лучшему игроку года (1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1984).

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