Анатолий Карпов в 2022 году откроет шахматную школу в Тунисе

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Шахматную школу двенадцатого чемпиона мира Анатолия Карпова откроют в 2022 году в Тунисе. Об этом Карпов сообщил журналистам.

"В этом году открою шахматную школу в Тунисе, - сказал Карпов. - Первая школа в том регионе. Ведем разговоры о том, чтобы открыть школу Карпова в Португалии. В России школы Карпова есть в 42 регионах".

Карпову 70 лет, он является двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР (1985, 1989), шестикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад в составе советской команды (1972, 1974, 1980, 1982, 1986, 1988), трехкратным чемпионом СССР (1976, 1983, 1988). Также он девять раз становился обладателем шахматного "Оскара" - награды, присуждавшейся лучшему игроку года (1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1984).