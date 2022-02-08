Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов представил свою новую книгу

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Международный гроссмейстер, 12-й чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов в новой книге описал события, которые происходили с ним за последние 30 лет, так как последняя биография выходила в 1990 году. Об этом он рассказал журналистам.

Во вторник Карпов в Москве представил книгу "Жизнь и шахматы. Моя автобиография".

"Моя первая книга такого плана вышла в 1976 году, называлась "Девятая вертикаль", - сказал Карпов. - Потом было много борьбы в международных соревнованиях, затем вышла вторая книга-биография "Сестра моя Каисса" (1990). После этого выходило много книг, но такого плана книги не было. Возникла идея, что эти 30 лет нужно осветить в книге".

"Планируется ли записать электронную версию? Пока не думали об этом. Я человек занятой, на это нужно время. Почему не выходили книги? Нужно психологически настроиться", - добавил Карпов.

Карпову 70 лет, он является двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР (1985, 1989), шестикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад в составе советской команды, трехкратным чемпионом СССР. Также он девять раз становился обладателем шахматного "Оскара" - награды, присуждавшейся лучшему игроку года.