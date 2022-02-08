Логинов: российские биатлонисты многим пожертвовали ради успешного выступления на Играх

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 8 февраля. /ТАСС/. Каждый из олимпийской команды России по биатлону выходит на старт, чтобы бороться за медали, никто из спортсменов не приехал в Пекин отбывать номер. Об этом журналистам заявил чемпион мира Александр Логинов после индивидуальной гонки.

Логинов во вторник занял 10-е место, его партнер по команде Максим Цветков - четвертое.

"Мы слишком много тренировались и многим жертвовали, чтобы приехать и выйти на старт просто так, лишь бы пробежать гонку. Все спортсмены выходили на старт, чтобы бороться до последнего метра", - сказал Логинов.

"Что касается сегодняшней гонки, то она оставила больше расстройств, чем радости. Но я не могу назвать ее провальной или проблемной, потому что все было близко - во время стрельбы не прошли габариты. Вот она, цена медали. Ветровая обстановка была комфортной, не штиль, но с таким ветром можно работать", - отметил он.

Цвтеков в гонке допустил только один промах, который лишил его золотой медали. "Я очень переживаю за Максима, очень обидно, что он остановился в полушаге от пьедестала", - сказал Логинов.

"Благодарен нашей команде, очень рад, что получилось у Максима Цветков выбраться из тяжелой ситуации, в которой он был несколько лет. Нам удалось собрать отличную группу, я благодарен всем спортсменам, передаю им большой привет. Благодарен тренерам", - добавил он.