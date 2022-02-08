Драчев: российские биатлонисты хорошо выступили в индивидуальной гонке на Олимпиаде

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Сборная России по биатлону хорошо отработала индивидуальную гонку на Олимпийских играх в Пекине и показала хороший прогресс. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев.

Победу одержал французский биатлонист Кентен Фийон-Майе, серебряным призером белорус Антон Смольский, бронзу выиграл норвежец Йоханнес Бё. Российский биатлонист Максим Цветков был лидером перед четвертым огневым рубежом, но допустил промах последним выстрелом и занял итоговое четвертое место. Россиянин Александр Логинов занимал второе место перед заключительной стрельбой, но допустил два промаха и оказался на 10-м месте. Эдуард Латыпов занял 11-е место, Карим Халили - 32-е.

"Прекрасная гонка, очень понравилась. Классическая гонка, где очень многое зависит от качественной стрельбы, каждый спортсмен может проявить себя. Например, белорус Смольский, он проигрывает лидерам по ходу, но отстрелял великолепно и завоевал серебро. У наших ребят были огромные шансы на завоевание медали - и Максим Цветков, и Александр Логинов были в шаге от выдающегося достижения. В целом, я считаю, что команда отработала хорошо, вижу хороший прогресс, немножко отвалился Халили, но выступили хорошо, однако пока без медалей", - сказал Драчев.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.