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Олимпиада-2022 в Пекине

Биатлонист Логинов поделился впечатлениями от Олимпиады в Пекине

Олимпийские игры завершатся 20 февраля

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 8 февраля. /ТАСС/. Организаторам Олимпийских игр в Пекине удается создать атмосферу праздника. Об этом журналистам рассказал чемпион мира по биатлону Александр Логинов.

"Организаторы молодцы, в такое непростое время, во время пандемии, они стараются создать атмосферу праздника. Это здорово. Олимпиада - знаковое событие, и все, кто его организовывают, стараются, чтобы спортсмены это ощущали", - сказал Логинов.

Российский биатлонист в Пекине завоевал бронзу в смешанной эстафете. Во вторник Логинов в индивидуальной гонке занимал второе место перед заключительной стрельбой, но допустил два промаха и оказался в результате на 10-й строчке.

Олимпийские игры проходят с 4 по 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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