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Олимпиада-2022 в Пекине

Лыжницы Непряева и Ступак не смогли выйти в полуфинал спринта на Олимпиаде в Пекине

Россиянка Вероника Степанова примет участие в полуфинале соревнований
Наталья Непряева Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Наталья Непряева
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 8 февраля. /ТАСС/. Российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Ступак не сумели выйти в полуфинал спринта свободным стилем на 1,5 км на Олимпийских играх в Пекине.

Во втором четвертьфинальном забеге Непряева заняла третье место с результатом 3 минуты 21,34 секунды. Победу в забеге одержала шведка Майя Дальквист (3.21,03). Ступак заняла четвертое место в первом забеге (3.18,65).

Вероника Степанова заняла первое место в пятом четвертьфинальном забеге и вышла в полуфинал спринта.

Полуфиналы и финал пройдут позднее во вторник.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
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