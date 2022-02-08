Ассоциация мини-футбола России и РФС до середины марта оценят работу тренера Скоровича

МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Ассоциация мини-футбола России (АМФР) и Российский футбольный союз (РФС) до середины марта дадут оценку работе старшего тренера сборной России Сергея Скоровича, а также обсудят перспективы продления контракта с этим специалистом. Об этом ТАСС заявил президент АМФР Эмиль Алиев.

Сборная России по мини-футболу 6 февраля потерпела поражение от команды Португалии в финале чемпионата Европы (2:4), который прошел в Нидерландах. По ходу первого тайма россияне вели со счетом 2:0, но не сумели удержать преимущество. После завершения матча президент АМФР Эмиль Алиев в разговоре с ТАСС допустил возможность смены тренера национальной команды. Сергей Скорович возглавляет сборную с 2009 года, его контракт рассчитан до 1 апреля.

"Президент Российского футбольного союза Александр Валерьевич Дюков был в Нидерландах и воочию видел финал чемпионата Европы, - сказал Алиев. - Мы договорились о том, что тренерский штаб подготовит полный отчет о подготовке к турниру и выступлении на нем. Мы в конце февраля или начале марта сможем подвести итоги работы Сергея Скоровича и его тренерского штаба, а также обсудить дальнейшие планы, оценить возможности и перспективы либо продления, либо непродления контракта. Сейчас вопрос в режиме подготовки отчета; думаю, что вся информация будет в конце февраля - начале марта".

"Подчеркну, что Сергей Скорович за время работы со сборной России сделал многое - это четыре серебра и бронза чемпионата Европы, серебро чемпионата мира. Наверное, в нашей стране и мире трех пальцев хватит, чтобы перечислить тренеров, которые обладают таким количеством медалей на европейском и мировом уровнях", - отметил собеседник агентства.

"В РФС назвали второе место на Евро огромным успехом"

Глава АМФР отметил, что оперативное управление сборной России по мини-футболу лежит на плечах возглавляемой им ассоциации, а вопросы, связанные с контрактом, находятся в зоне ответственности Российского футбольного союза. "Утром звонил Никита Павлович Симонян (первый вице-президент РФС, председатель технического комитета РФС - прим. ТАСС) и поздравлял. Сказал: "Конечно же, хотелось выиграть чемпионат Европы, но, Эмиль Гуметович, поверь мне с высоты 95 прожитых лет - это огромный успех", - продолжил Алиев.

"Думаю, с точки зрения оценки выступления нашей сборной [техническим комитетом РФС] все должно быть хорошо. А что касается контракта, до конца февраля - начала марта ясность будет", - добавил президент Ассоциации мини-футбола России.

Также Алиев рассказал, что в вопросе продления контракта нужно учитывать мнение и самого тренера. "Мы также хотим узнать состояние самого Сергея Скоровича. Он очень долго возглавляет сборную России, это очень энергозатратная работа. Надо выслушать и его мнение по этому поводу. Вопрос можно не ставить так, что только мы решаем, продлевать ли контракт; бывает так, что после нескольких лет работы тренеры сами хотят сменить обстановку", - сказал собеседник агентства.

"Эту тему мы с ним не обсуждали. Решили так, что пройдет три-четыре дня, и мы вернемся к подготовке отчета - будем работать в этом направлении", - резюмировал Алиев.