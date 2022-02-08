Анатолий Карпов считает, что женские шахматы развиваются быстрее мужских

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Шахматы уже давно не являются мужским видом спорта, женские шахматы в настоящее время развиваются быстрее мужских. Такое мнение журналистам высказал международный гроссмейстер, 12-й чемпион мира Анатолий Карпов.

"Шахматы - мужской вид спорта? Это давний стереотип. Женщины начали играть в спортивные шахматы достаточно поздно. Но, понятно, что в семьях играли. Сейчас есть много женщин, которые являются гроссмейстерами в женских шахматах, а также выполнили нормы гроссмейстера в мужских соревнованиях. Шахматы у женщин сейчас, может быть, развиваются более быстрым темпом, чем у мужчин", - сказал Карпов.

Карпову 70 лет, он является двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР (1985, 1989), шестикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад в составе советской команды (1972, 1974, 1980, 1982, 1986, 1988), трехкратным чемпионом СССР (1976, 1983, 1988). Также он девять раз становился обладателем шахматного "Оскара" - награды, присуждавщейся лучшему игроку года (1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1984).