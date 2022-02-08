Свирин: Москва на мировом уровне провела Зимний кубок по индор-гребле

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Москва на высоком уровне провела Зимний кубок (Aaacup & Kayakfirst Winter Cup), турнир по гребле на тренажерах в помещениях, а спортсмены, участвовавшие в соревновании, показали результаты на уровне мировых показателей. Такое мнение высказал президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин, комментарий которого ТАСС предоставили организаторы турнира.

Зимний кубок прошел на арене "Баскет-Холл" в Крылатском с 4 по 5 февраля. Участие в турнире приняли около 550 спортсменов, включая гребцов из национальных команд России, Испании, Украины, Белоруссии, Сербии и Туниса. Общий призовой фонд турнира составил более 2 млн рублей.

"От всех участников чемпионата и первенства России оценка Зимнему кубку "пять с плюсом". Мы впервые проводим наш чемпионат на такой площадке, все было удобно и замечательно, тренеры, спортсмены довольны, есть и зрители, поддержка хорошая. Вот это действительно мировой уровень проведения топовых турниров. Огромное спасибо Департаменту спорта города Москвы, нашим товарищам Александру и Андрею Агеевым, олимпийским чемпионам Юрию Постригаю и Александру Дьяченко за такое прекрасное мероприятие, надеюсь, что это первый шаг к долгой и совместной деятельности с нами, с нашим чемпионатом России", - сказал Свирин.

"Спортсмены показали здесь хорошие результаты, классическим результатом для мужчин считается выйти из шести минут на дистанции два километра. Три призера - Никита Еськин, Александр Вязовкин и Максим Голубев - вышли из шести минут: Еськин победил с результатом 5 минут 44 секунды, чемпион мира по гребле-индор Вязовкин проехал с результатом 5 минут 47 секунд и не выиграл, что стало небольшим сюрпризом. Александр Ковальский, выступавший на первенстве до 23 лет, тоже вышел из 5 минут 50 секунд. Это результаты серьезного мирового уровня, что не может не радовать", - добавил Свирин.

Aaacup & Kayakfirst Winter Cup является ежегодным турниром. Впервые соревнования по гребле на тренажерах прошли в феврале 2020 года.